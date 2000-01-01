село Щербани, село Щербани, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Щербани

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1479Щербани, с. южн. пос.при рч. Гнилом Еланце и балке Щербанке.5935356825738Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Щербановская волость
528. Щербани, село бывшее государственное, при речке Еланце, дворов 365, жителей 1803, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, школа, зем Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Щербаковская волость
село Щербани

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Щербановская волость
село Щербани (сельское общество)695186218943756

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15961Щербаніселоцентр сільської радир-н Вознесенськийсільрада Щербанівська
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