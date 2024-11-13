станица Потаповская, Потаповская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Потаповская

Потаповская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Потаповская станица
3650Потаповская станица, при реке Сал9212469228187Ст. пр., хут., приходское училище, 2 ветр. мельн.270120

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