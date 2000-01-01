село Богданово, Сычевский уезд, Смоленская губерния (на 1890) — Familio

Богданово

Сычевский уезд, Смоленская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10715Богданово, с. вл.при рч. Каменке.726½198098Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Богданово15Княгиня Соф. Ник. Урусова7919

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Богдановская волость
520. Богданово, село бывшее владельческое, при реке Каменце, дворов 26, жителей 140, волостное правление, церковь православная, молитвенный дом

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Богдановская волость
село Богданово211220961223679581016055

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