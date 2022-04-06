село Большая Федоровка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Федоровка

Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
50Федоровка (Колышлей), д. вл.при рч. Колышлее.4516121486506Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Новонатальино, Идолга, Д. Федоровка и Ивановка3Соф. Вас. Абакумова162953
Д. Федоровка39Сер. Вас. Семенова71819

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Федоровская волость
96. Федоровка, сельцо бывшее владельческое, при речке Колышлее, дворов 158, жителей 1131, волостное правление (уездный город в 45 верстах), лавка, 6 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Татищевский район
52406Большая Федоровкасело51°50'с.ш.45°31'в.д.M-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Татищевский муниципальный район, Ягодно-Полянское сельское поселение
63646470106с Большая Федоровкасело

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