деревня Буки, деревня Буки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Буки

Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1884Буки, д. вл.при колодцах.3931126173
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Старосельская волость
Буки (деревня)29Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Хвастовичский район
304082Букидеревня53°22'35°13'N-36-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Хвастовичский муниципальный район, Сельское поселение село Кудрявец
29646428136д Букидеревня
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