село Раево, село Раево, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Раево

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2242Козмодемьянское (Раево), с. вл.при рч. Раевке.4218252695697Церковь православная 1. Мельница. Маслобоен 4.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Земетчино, Раево и Усердино. Д. Графинино, Пешая, Нарышкина, Генеральская, Крутец, Голодовка, Сокровище, Паново и Морсово38Гр. Соф. Льв. Шувалова360988873

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Раевская волость
889. Раево-Село (Козьмодемьянское), село бывшее владельческое, при речке Раевке, дворов 254, жителей 1323, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь право Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Раевская волость
село Раево«Земетчинская» п.-т. контора4212

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Раевская волость
село Козьмодемьяновское (Раево)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
46935Раевосело53°27'42°25'N-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Раевский сельсовет
56623422101с Раевосело
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