село Песчаное, село Песчаное, Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Песчаное

Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по ходатайству о помиловании крестьян селения Песчаного, Беловской волости, Суджанского уезда. Курской губернии Малаховых В. П. и В. Н. Воронкина Т. М. и других, осу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2475Песчаное, с. каз.при р. Псле.3225133799832Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Беловская волость
1009. Песчаное, село бывшее государственное, при реке Пселе, дворов 245, жителей 1599, церковь православная, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Суджанский уезд, Беловская волость
Песчаное село 3413101378Земского начальника: 3. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 8.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Курская губерния, Суджанский уезд
село Песчаное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Беловский район
51010Песчаноесело51°05'35°40'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Беловский муниципальный район, Сельское поселение Песчанский сельсовет
38602454101с Песчаноесело
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