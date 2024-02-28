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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству о помиловании крестьян селения Песчаного, Беловской волости, Суджанского уезда. Курской губернии Малаховых В. П. и В. Н. Воронкина Т. М. и других, осу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2475Песчаное, с. каз.при р. Псле.3225133799832Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1009. Песчаное, село бывшее государственное, при реке Пселе, дворов 245, жителей 1599, церковь православная, школа
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Песчаное село 3413101378Земского начальника: 3. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 8.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Песчаное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51010Песчаноесело51°05'35°40'M-36-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38602454101с Песчаноесело