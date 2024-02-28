деревня Половники, деревня Половники, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Половники

Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Коми

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Княжпогостской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12280Половницкая, д. каз.при р. Выме.119з. 147 л. 365152543
Показать скан

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Княжпогостская волость
Половницкая124 12815

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Княжпогостская волость
1918. Половницкая, деревня бывшая государственная, при реке Выме, дворов 8, жителей 60, часовня, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Княжпогостский район
169716Половникидеревня62°29'50°48'P-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Княжпогостский муниципальный район, Городское поселение Емва
87608101136д Половникидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close