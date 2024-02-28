деревня Бурачки, деревня Бурачки, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Бурачки

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Юстиновская волость
42БуракидеревняколодецЗаситинского, православногоЗаситинскому сельскому обществу8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
438512Бурачкидеревня56°21'с.ш.28°12'в.д.O-35-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Городское поселение Сосновый Бор
58654158131д Бурачкидеревня
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