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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ушаково Меленковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Павловичу Клирикову. 1874–1875 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о погребении по раскольническому обряду крестьянки дер. Ушаково Меленковской волости Пошехонского уезда Пелагеи Герасимовой. 1886 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5537Ушаково, д. вл.при безымянном ручье.4747165551Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Ушаково (в, ж)II. Великосельское общество601125—Всехсвятский приход Новленский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384025Ушаководеревня58°36'с.ш.39°43'в.д.O-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78629435521д Ушаководеревня