деревня Ушаково, деревня Ушаково, Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ушаково

Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Ушаково Меленковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Павловичу Клирикову. 1874–1875 гг. // Гос. арх Показать все
Дело о погребении по раскольническому обряду крестьянки дер. Ушаково Меленковской волости Пошехонского уезда Пелагеи Герасимовой. 1886 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5537Ушаково, д. вл.при безымянном ручье.4747165551
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Меленковская волость
д. Ушаково (в, ж)II. Великосельское общество601125Всехсвятский приход Новленский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
384025Ушаководеревня58°36'с.ш.39°43'в.д.O-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Кукобойское сельское поселение
78629435521д Ушаководеревня
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