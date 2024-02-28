деревня Ураково, деревня Ураково, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Ураково

Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
2900Ураково (Новый Починок), д. вл.при р. Волге.401038158192
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
Д. Уракова2Анна Андр. Баумгартен158155

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Сотниковская волость
1416. Новинская (Нв. Починок), деревня бывшая государственная, при реке Волге, дворов 146, жителей 819

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Посадско-Сотниковская волость
Уракова, Посадско-Сотниковскойрусские506
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район
141430Ураководеревня56°06'с.ш.47°52'в.д.O-38-144
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