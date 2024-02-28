село Ходоров, село Ходоров, Київська область (на 2018) — Familio

Ходоров

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Трактомирская волость
684. Ходоров, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 126, жителей 771, церковь православная, синагога, школа, 2 питейных дома, лавка

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Трактомировская волость
Ходоров м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11263Ходорівселор-н Миронівськийсільрада Грушівська
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