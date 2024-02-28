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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег волостным старшиной Иваном Петровым за крестьянина дер. Крутцы Холмовской волости Пошехонского уезда Кондратия Осипова в уплату капитального долга по Показать все
Дело о выдаче ссуды товариществу крестьян Ярославской губернии Пошехонского уезда, Холмовской волости, села Крутца, для покупки земли у княгини К. М. Святополк-Мирской. 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5103Крутец, д. вл.при безымянном ручье.3131266282Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1024. Крутец, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 110, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Крутцы IX. Общество № 986124—Николо-Раменский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387393Крутецдеревня58°21'с.ш.39°34'в.д.O-37-056