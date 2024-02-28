деревня Крутец, деревня Крутец, Пошехонский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Крутец

Пошехонский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег волостным старшиной Иваном Петровым за крестьянина дер. Крутцы Холмовской волости Пошехонского уезда Кондратия Осипова в уплату капитального долга по Показать все
Дело о выдаче ссуды товариществу крестьян Ярославской губернии Пошехонского уезда, Холмовской волости, села Крутца, для покупки земли у княгини К. М. Святополк-Мирской. 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5103Крутец, д. вл.при безымянном ручье.3131266282
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Холмовская волость
1024. Крутец, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. Крутцы IX. Общество № 986124Николо-Раменский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
387393Крутецдеревня58°21'с.ш.39°34'в.д.O-37-056
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