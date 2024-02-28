село Иваньково, село Иваньково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Иваньково

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Шиленгский сельсовет
Ивановское (кх,1 пром. пр. с 3-мя рабоч.,1 торг. зав.) 7645селоЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.52

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247161Иваньковосело59°09'с.ш.41°01'в.д.O-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404161с Иваньковосело
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