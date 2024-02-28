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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
733Назаргулова (Бурюлар, Буреляр), д. башк.при рч. Кураганке.1208440198190Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
611. Назаргулова 1-я (Буруляр), деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 33, жителей 211, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
666943Сакмар-Назаргуловодеревня51°50'00"57°31'00"M-40-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80655405121д Сакмар-Назаргуловодеревня