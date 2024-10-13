хутор Ефремовский, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ефремовский

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1628Ефремовский, пос. вл.при рчч. Царице и Куртлаке.47165850

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Ефремовская волость
слобода Ефремовка21025366905264831069сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Ефремовская волость
1396Ефремовская слоб. Ефремовской волости, при реке Куртлаке3418011560Вол. и сел. пр.26065

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
14051Ефремовскийхутор49°06,0' с.ш.42°35,0' в.д.M-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Перелазовское сельское поселение
18622432111х Ефремовскийхутор

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