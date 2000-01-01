деревня Коноплянкино, Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Коноплянкино

Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Коноплянкино Хамантовской волости. 1914–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хамантовская волость
Коноплянкино д.235 стан673 участок7станция Колчаново.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.