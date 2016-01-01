село Псху, Сухумский район (на 2016) — Familio

Псху

Сухумский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Ҧсҳәы, ფსხუ
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский район, Псхуский сельсовет
село Псху2203250858

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Сухумский район
с. Псху250858

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