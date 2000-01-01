деревня Ривельмякки, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Ривельмякки

Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выдаче крестьянину д. Риволимяки Лемболовской волости И. Ханикяйнену пособия на обработку и осушку отрубного участка. 1914 г. // Центральный государственный исторически Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
533Ривельмякки, д. вл.при рч. Койвоя.53¼2483632

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Кюлиатская волость
18. Риволимякки, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, школа

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Лембаловская волость
Риволимяки д.524 стан2343 участок22станция Лембалово.

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