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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выдаче крестьянину д. Риволимяки Лемболовской волости И. Ханикяйнену пособия на обработку и осушку отрубного участка. 1914 г. // Центральный государственный исторически Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
533Ривельмякки, д. вл.при рч. Койвоя.53¼2483632
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
18. Риволимякки, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 60, школа
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Риволимяки д.524 стан2343 участок22станция Лембалово.