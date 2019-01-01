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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Гаврилы Семеновича Кузнецова в д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. 1913 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Лукьяну Иванову Забелину и Якову Васильеву Леонову. 1912 г. // Гос. архив Тул Показать все
Протоколы и повестки землемера Путниса по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Якову Васильеву Леонову и Лукьяну И Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянок д. Дичня Каменской вол. Новосильского у.: Елены Яковлевой, Анны Афанасьевой и Аксиньи Фоминой Забелиных. 1914 г. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Павла Иванова Зарытовского с братьями: Николаем, Моисеем, Макаром и мач Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Александра Павлова Левина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Пелагеи Тихоновой Огурцовой с детьми: Павлом, Максимом и Даниилом Петров Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Андрея Иванова Чичирина. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 6 Показать все
Отношения Новосильской уездной землеустроительной комиссии в Тульскую губернскую землеустроительную комиссию по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дич Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Марины Яковлевой Забелиной с детьми: Прасковьей, Ульяной, Евфимией и Мар Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Григория Никитина Забелина. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянок д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Елены Яковлевой и Евдокии Васильевой Забелиных. 1915 г. // Гос. архив Ту Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Дмитрия Власова Комарова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Дарьи Даниловой Постниковой с детьми: Фомой, Аксиньей, Мариной и Анной Я Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Моисея Матвеева Расторгуева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Акулины Ивановой Симоновой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Федосьи Михайловой Федоровой. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Ильи Степанова Фролова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 69 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Михаила Захарова Фролова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Павла Степанова Фролова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 6 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Натальи Яковлевой Щукиной с детьми Пелагеей и Екатериной Кузьмиными Щуки Показать все
Протокол, полевой журнал и повестки землемера Герасимова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. 1915 г. // Гос. а Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. Ч. 1-2. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 69 Показать все
Повестки, полевой журнал и протокол землемера Зотова по делу о возобновлении межевых знаков в дачах с. Каменка и д. Дичня Каменской вол. Новосильского у. и о разверстании Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2967Дичня, с. каз.при рч. Дичне.102893437478Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
823. Дичня, село бывшее государственное, при речке Дичне, дворов 150, жителей 1269, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62916Дичнясело52°51'с.ш.37°04'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608431106с Дичнясело