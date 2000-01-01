деревня Лейхтокюля, Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Лейхтокюля

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян деревни Лехтикюль, Коркомякской волости. 1911–1915 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
565Лейхтокюля (Лехтекюля), д. вл.при колодцах.65¼3663021

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Лехтикюль д.654 стан3693 участок29станция Коркиомяки.

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