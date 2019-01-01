деревня Волково, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Волково

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Сажинская волость
20) д. Волкова (Вахруши), при колодцеВолковское общество238189Бывшие государственныеПравославныеРусские3911

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
89777Волководеревня56°24'с.ш.58°24'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000161д Волководеревня

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