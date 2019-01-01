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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1179Иванова (Кирьянова), д.при оз. Исаевском.11752132734Чудь 27—34.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
Д. Ивановская2Гр. Ник. Петр. Апраксин2611
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27447. Иванова (Кирьянова)АнциферовскоеПри озере Анциферовском11114До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 2. До почтового отделения: 14. До пароходной пристани: 58. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —. Крестьянское: 16. Не крестьянское: —. Крестьянское: 40. Не крестьянское: —. Крестьянское: 50. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
250128Иваковскаядеревня60°46'с.ш.37°58'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428161д Иваковскаядеревня