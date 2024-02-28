деревня Капланцы, деревня Капланцы, Березинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Капланцы

Березинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Бажина или Капланцов7Ясинский119378442

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Погостская волость
330. Капланцы, село бывшее владельческое, при реке Клеве, дворов 62, жителей 560, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Погостская волость
Капланцы, село9771473149316
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Березинский район, Капланецкий сельсовет
д Капланцы306

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Березинский район, Капланецкий сельсовет
д. Капланцы152
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