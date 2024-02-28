хутор Карнауховский, хутор Карнауховский, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Карнауховский

Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
615Карнаухов.при рч. Котлубане.9245160158
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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Цымлянская станица
1773Карнаухов хутор, Цымлянской станицы, при реке Котлубань112В общ. вл. стан.461511Хуторское правление, церковь, приходское училище1951019

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Цимлянский район
31643Карнауховскийхутор47°50'00"42°15'00"L-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Цимлянский муниципальный район, Калининское сельское поселение
60657420111х Карнауховскийхутор
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