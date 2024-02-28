деревня Пантюха, деревня Пантюха, Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Пантюха

Частинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Рождественская волость
5) д. Пантюхина, на р. МедведкеСредне-Рождественское общество225470Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские1038

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Частинский район
737540Пантюхадеревня57°09'00"54°49'00"O-40-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Частинский муниципальный район, Ножовское сельское поселение
57655416116д Пантюхадеревня
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