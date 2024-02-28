деревня Уготь, деревня Уготь, Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Уготь

Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе присяжного поверенного крестьянского общества с. Бортное и д. Уготь Черно - Слободской вол. Чернского у., Григория Александровича Блох на постановление Чер Показать все
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Уготь Черно-Слободской вол. Чернского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4885.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Чернский район
390561Уготьдеревня53°25'с.ш.36°56'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Чернский муниципальный район, Липицкое сельское поселение
70646444128д Уготьдеревня
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