село Квемо-Орозмани, село Квемо-Орозмани, დმანისის მუნიციპალიტეტი , ქვემო ქართლი (на 2014) — Familio

Квемо-Орозмани

დმანისის მუნიციპალიტეტი , ქვემო ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქვემო ოროზმანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Дманисский район, Квемо-Орозманский сельсовет
село Квемо-Орозмани2253737

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქვემო ქართლი , დმანისის მუნიციპალიტეტი , ოროზმანის თემი
ქვემო ოროზმანი Kvemo OrozmaniМужчин: 159. Женщин: 202. Всего: 361.
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