Дакторяй
Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Докторы, д., спл. р. Подисна, р. Орвета и оз. Тверечь, жит. 53 (28 м. 25 ж.), дес. 173,82, у. гор. 32 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Годутишки 22 в.
Докторы, выс., жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 6,28, у. гор. 33 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Годутишки 23 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Daktorių k.