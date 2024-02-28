Населенное место

Докторы, д., спл. р. Подисна, р. Орвета и оз. Тверечь, жит. 53 (28 м. 25 ж.), дес. 173,82, у. гор. 32 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Годутишки 22 в.