Манкувишкес 1
Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Монковишки 1-е, з., жит. 48 (24 м. 24 ж.), дес. 53,68, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Кошедары 15 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Mankuviškių I k.