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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином Петербургского уезда, Стародеревенской вол. села Лахты Алексеем Ивановичем Сойтонен. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином с. Лахты, Стародеревенской волости, Петербургского уезда, И. Неволайне. 1895–1897 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О выкупе земли крестьянином д. Лахта Стародеревенской волости Петербургского уезда А. Сойтонвиом. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По прошению крестьянина дер. Лахты Стародеревенской волости Петербургского уезда Ивана Илли об освобождении его от обязательства снести дом. 1900–1901 гг. // Центральный Показать все
По прошению крестьянки дер. Лахты Стародеревенской волости Петербургского уезда Кристины Кульда о возвращении ей земли, присвоенной П. З. Лайгиненом. 1900–1901 гг. // Цен Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
481Лахта, д. вл.при Финском заливе и р. Лахте.81546100131Частная параходная пристань.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
57. Большая Лахта, деревня бывшая владельческая, при Финском заливе, дворов 51, жителей 250, школа, лавка, постоялый двор