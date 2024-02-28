село Каракюре, село Каракюре, Докузпаринский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Каракюре

Докузпаринский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Самурский округ, Докузпаринское наибство
1051Каракюра488159914703069лезгинымусульмане сунитылезгинский
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Самурский округ, Кара-Кюраское сельское общество
село Кара-Кюра

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Докузпаринский район
145162Каракюресело41°25'47°58'K-38-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Докузпаринский муниципальный район, Сельское поселение село Каракюре
82621433101с Каракюресело
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