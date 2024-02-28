посёлок Ленинский, посёлок Ленинский, город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ленинский

город Ульяновск, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Архангельская волость
Д. Петровка. Б. пом. Рус. Прав.868Озеро Лебяжье23013712148425415

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, город областного значения Ульяновск
30441Ленинскийпосёлок54°22'с.ш.48°33'в.д.N-39-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, город Ульяновск
73701000166п Ленинскийпоселок
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