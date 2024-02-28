село Слободка-Гуменецкая, село Слободка-Гуменецкая, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Слободка-Гуменецкая

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Каменецкий уезд, Маковская волость
Гуминецкая Слободка3117269

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26229Слобідка-Гуменецькаселор-н Кам'янець-Подільськийсільрада Гуменецька
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