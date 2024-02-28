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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Зуево Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Коротышевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Зуево Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами бывшими временнообязанными помещику Ивану Дмитриевичу Харламову. 1882–1894 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6344Зуево, д. вл.при рч. Сольдобохоти.81052326Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЗуевоXI. Сухоноговское общество511086—Никольско-Покровский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386831Зуеводеревня57°57'с.ш.39°32'в.д.O-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78643460307д Зуеводеревня