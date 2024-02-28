деревня Зуево, деревня Зуево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Зуево

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Зуево Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Коротышевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Зуево Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами бывшими временнообязанными помещику Ивану Дмитриевичу Харламову. 1882–1894 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6344Зуево, д. вл.при рч. Сольдобохоти.81052326
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Богородская волость
д. ЗуевоXI. Сухоноговское общество511086Никольско-Покровский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386831Зуеводеревня57°57'с.ш.39°32'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
78643460307д Зуеводеревня
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