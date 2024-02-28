хутор Кюгены, хутор Кюгены, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (на 2019) — Familio

Кюгены

Kalsnavas pagasts, Madonas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
192КюгедеревняМарокс, ключКрейцбургского, лютеранскогоТрентельбергскому сельскому обществу36

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Madonas novads, Kalsnavas pagasts
Ķūģēniagrāk Madonas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=49448
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