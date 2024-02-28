выселок Павлово, выселок Павлово, Арефинская волость, Рыбинский уезд (на 1901) — Familio

Павлово

Арефинская волость, Рыбинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Владенная запись лесного надела дер. Павлово Арефинской волости Рыбинского уезда. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1085.
Дело о порубке леса в казенной даче при д. Павловой Арефинской волости на 1р. 80коп. 1878 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 50. Опись 1. Дело 1346.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8136Павлово, выс. вл.при рч. Сахе.3636123
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. ПавловоIX. Общество № 9815967Спасский на Ухре приход
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