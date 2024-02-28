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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись лесного надела дер. Павлово Арефинской волости Рыбинского уезда. 1875 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1085.
Дело о порубке леса в казенной даче при д. Павловой Арефинской волости на 1р. 80коп. 1878 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 50. Опись 1. Дело 1346.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8136Павлово, выс. вл.при рч. Сахе.3636123Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПавловоIX. Общество № 981596—7Спасский на Ухре приходПоказать скан