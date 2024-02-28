деревня Лайчяй, деревня Лайчяй, Сумелишская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Лайчяй

Сумелишская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Сумелишская волость
Лойци, з., жит. 34 (18 м. 16 ж.), дес. 42, у. гор. 31 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Евье 14 в.
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