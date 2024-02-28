- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Нефедьевскому обществу крестьян, арендуемого Михаилом Остафьевичем Рубцовым деревни Кукошково Улейминской волости, Уг Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9190Кукишково, д. каз.при р. Улейме.242862335Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КукишковоV. Нефедьевское общество523914—16Становский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386380Кукишководеревня57°25'с.ш.38°33'в.д.O-37-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646480291д Кукишководеревня