деревня Кукишково, деревня Кукишково, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кукишково

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по оценке недвижимого имущества, принадлежащего Нефедьевскому обществу крестьян, арендуемого Михаилом Остафьевичем Рубцовым деревни Кукошково Улейминской волости, Уг Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9190Кукишково, д. каз.при р. Улейме.242862335
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Улейминская волость
д. КукишковоV. Нефедьевское общество52391416Становский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386380Кукишководеревня57°25'с.ш.38°33'в.д.O-37-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Улейминское сельское поселение
78646480291д Кукишководеревня
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