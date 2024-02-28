деревня Корытцево, деревня Корытцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Корытцево

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
915Корытцево, д. вл.при колодце.591028126146
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Александровский уезд
С. Апарино и Д. Бор, Григоровские выселки, Селиваново, Антоново, Марьино, Блино, Тарсеево, Юдино, Новое тож, Никитино, Григорово, Антолопово, Разделенцы, Пасосово, Корытц Показать все 17Серг. Никол. Долгоруков12246309

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Опаринская волость
203. Корытцева, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 293, сукон-крас. зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Ереминская волость
402Корытцево деревня32045185659
403Корытцево фабрика Алексеева5011856510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
46136Корытцеводеревня56°30'с.ш.37°51'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Шеметовское сельское поселение
46615461251д Корытцеводеревня
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