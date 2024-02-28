- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
915Корытцево, д. вл.при колодце.591028126146Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Александровский уезд
С. Апарино и Д. Бор, Григоровские выселки, Селиваново, Антоново, Марьино, Блино, Тарсеево, Юдино, Новое тож, Никитино, Григорово, Антолопово, Разделенцы, Пасосово, Корытц Показать все 17Серг. Никол. Долгоруков12246309
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
203. Корытцева, деревня бывшая владельческая, дворов 34, жителей 293, сукон-крас. зав.
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
402Корытцево деревня32045185659
403Корытцево фабрика Алексеева5011856510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46136Корытцеводеревня56°30'с.ш.37°51'в.д.O-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46615461251д Корытцеводеревня