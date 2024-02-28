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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Колодино Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Лундышевым. 1871–1873 гг. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по прошению помещика Николая Константиновича Куломзина о взыскании оброчной недоимки с бывших временнообязанных крестьян дер. Колодино Красносельской волости Ярослав Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колодино Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Николаю Константиновичу и Аполлону Александровичу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
267Колодино, д. вл.при рч. Чечере.4212103429Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КолодиноX. Ченцовское общество273517—Красносельский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384342Колодинодеревня57°32'с.ш.40°19'в.д.O-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626409336д Колодинодеревня