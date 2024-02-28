деревня Колодино, деревня Колодино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Колодино

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Колодино Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Лундышевым. 1871–1873 гг. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело по прошению помещика Николая Константиновича Куломзина о взыскании оброчной недоимки с бывших временнообязанных крестьян дер. Колодино Красносельской волости Ярослав Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колодино Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Николаю Константиновичу и Аполлону Александровичу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
267Колодино, д. вл.при рч. Чечере.4212103429
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Красносельская волость
д. КолодиноX. Ченцовское общество273517Красносельский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
384342Колодинодеревня57°32'с.ш.40°19'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Бурмакино
78626409336д Колодинодеревня
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