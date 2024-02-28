деревня Будилово, деревня Будилово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Будилово

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о не утверждении приговора Середского сельского общества Даниловского уезда об удалении арестанта крестьянина дер. Будилово Середской волости Даниловского уезда Кузь Показать все
Материалы о выделении земли обществу деревни Будилово Середской волости. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-1231. Опись 1. Дело 177.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1430Будилово, д. каз.при колодцах.301481833
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Середская волость
д. БудиловоVII. Середское общество27608Середской (Федоровский) приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
384614Будиловодеревня57°58'с.ш.40°20'в.д.O-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470112д Будиловодеревня
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