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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о не утверждении приговора Середского сельского общества Даниловского уезда об удалении арестанта крестьянина дер. Будилово Середской волости Даниловского уезда Кузь Показать все
Материалы о выделении земли обществу деревни Будилово Середской волости. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-1231. Опись 1. Дело 177.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1430Будилово, д. каз.при колодцах.301481833Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БудиловоVII. Середское общество27608—Середской (Федоровский) приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384614Будиловодеревня57°58'с.ш.40°20'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615470112д Будиловодеревня