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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянкой Лужского уезда, Лубинской вол. села Низов Прасковьей Андреевой. 1889–1891 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О перечислении крестьянина д. Низово Лубинской волости Лужского уезда И. Иванова в с. Людятино. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2410Низы, д. вл.при р. Лимени.685153552Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Низово23Кн. Крапоткин267
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Низово д.705 стан4426 участок45станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312925Низовадеревня58°14'00"30°12'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450231д Низовадеревня