деревня Низова, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Низова

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянкой Лужского уезда, Лубинской вол. села Низов Прасковьей Андреевой. 1889–1891 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О перечислении крестьянина д. Низово Лубинской волости Лужского уезда И. Иванова в с. Людятино. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2410Низы, д. вл.при р. Лимени.685153552Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Низово23Кн. Крапоткин267

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Низово д.705 стан4426 участок45станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312925Низовадеревня58°14'00"30°12'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450231д Низовадеревня

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