деревня Фроловка, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Фроловка

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
50Дер. Фроловкапроселкер. СуровеТеханичскому сел. общ. 259790Печарского пр. 15228
67Фол. Фроловкапроселкер. Суровенасл. дв. И. Осмоловского, кат. 156Лозовицкого р.-кат. 15228

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д Фроловка41

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д. Фроловка28

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