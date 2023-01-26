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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5347Лысьвинская, дер.при р. Лысьве.9561486Мельница 1.
5359Зюкайское, сел.при р. Обве.10067284063Церковь православная 1. Часовня православная 1. Торжков 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1474. Зюкайское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 29, жителей 115, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, часовня, 2 тор Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
71) дер. Прилысьвинская Мельница (Зюкайская Мельница), на р. ЛысьвеЗаболотское общество265753Бывшие помещичьиПравославныеРусские9316
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Зюкайское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345304Зюкайкапосёлок58°13'00"54°42'00"O-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57612409101п Зюкайкапоселок