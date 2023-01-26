посёлок Зюкайка, посёлок Зюкайка, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Зюкайка

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5347Лысьвинская, дер.при р. Лысьве.9561486Мельница 1.
5359Зюкайское, сел.при р. Обве.10067284063Церковь православная 1. Часовня православная 1. Торжков 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Зюкайская волость
1474. Зюкайское, село бывшее владельческое, при реке Обве, дворов 29, жителей 115, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, часовня, 2 тор Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Усть-Бубинская волость
71) дер. Прилысьвинская Мельница (Зюкайская Мельница), на р. ЛысьвеЗаболотское общество265753Бывшие помещичьиПравославныеРусские9316

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Зюкайская волость
село Зюкайское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
345304Зюкайкапосёлок58°13'00"54°42'00"O-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Зюкайское сельское поселение
57612409101п Зюкайкапоселок
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