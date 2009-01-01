деревня Лесковичи, Шумилинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лесковичи

Шумилинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Витебский уезд
Лесковичи29Игн. Хлюдзинский207350

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Лесковичская волость
76ЛесковичиимениеЛесковичи, озероНепоротовского католическогоВ. Хлюдзинскому, двор. , кат.7
78ЛесковичипогостЛесковичи, озерон/дпричту Лесковичской церкви3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шумилинский район, Светлосельский сельсовет
д Лесковичи207

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шумилинский район, Светлосельский сельсовет
д. Лесковичи137

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