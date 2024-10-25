деревня Домочаевская, Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Домочаевская

Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 4 участка о высылке удостоверения н удешевленный проезд по железной дороге для крестьянина дер. Домогаевской Папуловской волости Показать все
Переписка о рассрочке уплаты выкупного долга крестьянам дер. Домочаевской Папуловской волости. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8416.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11959Домочаевская (Домановка), д. разновед.при колодцах.1102793534

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Папуловская волость
3230ДомочаевскаяАникинское.Троицкийбывшие государственные10515246960

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