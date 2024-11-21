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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заречье, ус. (Комара), р. Висла, дес. 6, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.
Заречье, д., р. Висла, жит. 157 (82 м. 75 ж.), дес. 214, у. гор. 51 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Молодечно 35 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заречье35
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заречье46