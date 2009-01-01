деревня Яновка, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Яновка

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Дубровицкая волость
17Дер. Яновкатрактовойреч. ЖадунькеЯновскому с. о. 40114121Красовичск. пр. 12237
60Яновка, бывший питейный домпроселочнойреч. Жодунькедв. Зубовичу, кат. 133р.-кат. 12237

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Высоковский сельсовет
д Яновка40

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д. Яновка24

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