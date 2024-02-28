село Имени Ленина, село Имени Ленина, Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Имени Ленина

Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Думиничский район
76560имени Ленинасело53°54'34°59'N-36-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Думиничский муниципальный район, Сельское поселение деревня Высокое
29610416111с Имени Ленинасело
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